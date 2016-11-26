На Прикарпатье задержали 20 нелегальных мигрантов

Во время мероприятий под условным названием "Мигрант" проверялись места возможного пребывания и проживания иностранцев и лиц без гражданства, в том числе гостиницы, вокзалы, рынки.

Следует отметить, что в этом году в профилактических мероприятиях и рейдах совместно с сотрудниками миграционной службы и полицейскими принимают участие активисты общественных организаций и представители региональных средств массовой информации.

По результатам проведенной работы составлено 54 протокола об административных правонарушениях, совершенных как гражданами других стран, так и нашими соотечественниками. В частности, чаще всего речь идет о нарушении иностранцами правил пребывания в Украине, правонарушения, совершенные гражданами Украины, которые пригласили в Украину иностранцев по частным делам, предоставили им жилье, но мер к обеспечению в установленном порядке их своевременной регистрации не приняли.

Как сообщил заместитель начальника отдела по делам иностранцев и лиц без гражданства УГМС Украины в Ивано-Франковской области Николай Чупирчук, за время проведения специальных мероприятий в целом было выявлено 20 нелегальных мигрантов.

В частности, трое правонарушителей были помещены в Волынской пункт временного пребывания иностранцев, а затем принудительно выдворены за пределы Украины, еще трем лицам сокращен срок пребывания на территории нашей страны. Что касается других выявленных нелегальных мигрантов принято решение об их принудительном возвращении в страну проживания, причем 6 иностранцам запрещен дальнейший въезд в Украину.