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На Прикарпатье задержали 20 нелегальных мигрантов

Киев • УНН

 • 9001 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 26 ноября. УНН. Сотрудники миграционной службы Ивано-Франковской области во взаимодействии с сотрудниками полиции проводят профилактические мероприятия по выявлению иностранцев и лиц без гражданства, которые нелегально находятся на территории Украины, сообщает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу ГМС в Ивано-Франковской области.

На Прикарпатье задержали 20 нелегальных мигрантов

Во время мероприятий под условным названием "Мигрант" проверялись места возможного пребывания и проживания иностранцев и лиц без гражданства, в том числе гостиницы, вокзалы, рынки.

Следует отметить, что в этом году в профилактических мероприятиях и рейдах совместно с сотрудниками миграционной службы и полицейскими принимают участие активисты общественных организаций и представители региональных средств массовой информации.

По результатам проведенной работы составлено 54 протокола об административных правонарушениях, совершенных как гражданами других стран, так и нашими соотечественниками. В частности, чаще всего речь идет о нарушении иностранцами правил пребывания в Украине, правонарушения, совершенные гражданами Украины, которые пригласили в Украину иностранцев по частным делам, предоставили им жилье, но мер к обеспечению в установленном порядке их своевременной регистрации не приняли.

Как сообщил заместитель начальника отдела по делам иностранцев и лиц без гражданства УГМС Украины в Ивано-Франковской области Николай Чупирчук, за время проведения специальных мероприятий в целом было выявлено 20 нелегальных мигрантов.

В частности, трое правонарушителей были помещены в Волынской пункт временного пребывания иностранцев, а затем принудительно выдворены за пределы Украины, еще трем лицам сокращен срок пребывания на территории нашей страны. Что касается других выявленных нелегальных мигрантов принято решение об их принудительном возвращении в страну проживания, причем 6 иностранцам запрещен дальнейший въезд в Украину.

Украинские Национальные Новости

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