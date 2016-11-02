На Прикарпатті у пожежі загинув чоловік
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 2 листопада. УНН. Вчора, 1 листопада на Прикарпатті в селі Лани Галицького району під час пожежі загинув 51-річний чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС в Івано-ранківській області.
Пожежа виникла у кімнаті житлового будинку. Попередня причина виникнення пожежі - коротке замикання каміна.
Як зазначили у відомстві, з початку року на Івано-Франківщині сталися 2777 пожеж.
Нагадаємо, тіло людини виявили в колодязі тепломережі на Донеччині.