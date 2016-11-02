На Прикарпатье в пожаре погиб человек

ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 2 ноября. УНН. Вчера, 1 ноября на Прикарпатье в селе Ланы Галицкого района во время пожара погиб 51-летний мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС в Ивано-ранкивський области.