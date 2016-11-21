На Прикарпатті поліція попередила незаконний експорт лісу на 5 млн грн

Правоохоронці викрили схему незаконного експорту лісоматеріалів. Підприємець, який здійснює лісопереробну діяльність, займався експортом продукції по підробленим документам.

Для легалізації лісодеревини сумнівного походження він використовував первинні документи, датовані 2012 роком. Узаконював їх, а потім отримував сертифікати про походження деревини для подальшого експорту лісоматеріалів.

За такою схемою підприємець намагався експортувати 2 тисячі кубометрів лісодеревини, вартістю понад 5 мільйонів гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України поліція провела санкціоновані обшуки на території пилорам підприємця.

Правоохоронці вилучили лісодеревини хвойних порід сумнівного походження на суму 1,3 мільйони гривень.

Наразі встановлюються особи причетні до незаконних махінацій з лісом, в тому числі і посадовці державних установ.