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На Прикарпатье полиция предупредила незаконный экспорт леса на 5 млн грн

Киев • УНН

 • 6967 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. На Прикарпатье полиция предупредила незаконный экспорт леса на 5 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

На Прикарпатье полиция предупредила незаконный экспорт леса на 5 млн грн

Правоохранители разоблачили схему незаконного экспорта лесоматериалов. Предприниматель, осуществляющий лесоперерабатывающую деятельность, занимался экспортом продукции по поддельным документам.

Для легализации селодревисины сомнительного происхождения он использовал первичные документы, датированные 2012 годом. Утвердил их, а затем получал сертификаты о происхождении древесины для дальнейшего экспорта лесоматериалов.

По такой схеме предприниматель пытался экспортировать 2000 кубометров лисодеревины, стоимостью более 5 000 000 гривен.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины полиция провела санкционированные обыски на территории пилорам предпринимателя.

Правоохранители изъяли лисодеревины хвойных пород сомнительного происхождения на сумму 1,3 миллиона гривен.

Устанавливаются лица, причастные к незаконным махинациям с лесом, в том числе и чиновники государственных учреждений.

Украинские Национальные Новости

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