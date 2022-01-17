На Прикарпатті чоловік підірвав автомобіль та залишився без руки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. В приміському селі неподалік Івано-Франківська вибухнув автомобіль BMW X5. Поліція встановила підозрюваного, у причетності до вибуху та внаслідок якого отримав тілесні ушкодження. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Івано-Франківщини.
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“17 січня о 01:55 до поліції надійшло повідомлення, що в Крихівцях вибухнув автомобіль...Попередньо, правоохоронці встановили, що невідома особа із застосуванням вибухового пристрою невстановленого зразка, здійснила пошкодження автомобіля BMW X5. Внаслідок вибуху пошкоджено передню частину автомобіля. З місця події всі речові докази слідчі вилучили і направили на експертизу”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що поліція встановила підозрюваного, який, найімовірніше, причетний до вибуху та внаслідок нього отримав тілесні ушкодження.
Окрім того, за цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
В ЗМІ повідомляють, що підозрюваному довелося ампутувати частину руки, яку він пошкодив під час встановлення вибухівки.
Доповнення
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