На Полтавщині чоловік жорстоко побив пенсіонерку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Кременчуці чоловіка підозрюють у жорстокому побитті його родички-пенсіонерки. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП на Полтавщини.
"Поліція розслідує факт жорстокого побиття пенсіонерки у Кременчуці. Жінку доставили до лікарні ввечері 26 грудня з черепно-мозковою травмою і множинними гематомами в ділянці голови і грудної клітини. Поліція об’єктивно підозрює у скоєному родича 67-річної потерпілої. З місця події вилучили речові докази", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що 42-річний чоловік дав пояснення слідчим.
Поліція розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу Країни. Тривають слідчі дії.
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