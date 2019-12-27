В Полтавской области мужчина жестоко избил пенсионерку

"Полиция расследует факт жестокого избиения пенсионерки в Кременчуге. Женщину доставили в больницу, вечером 26 декабря с черепно-мозговой травмой и множественными гематомами в области головы и грудной клетки. Полиция объективно подозревает в содеянном родственника 67-летней потерпевшей. С места происшествия изъяли вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Указано, что 42-летний мужчина дал объяснения следователям.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Страны. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Одесской области избили женщину-военную на территории части.