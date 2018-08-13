На Полтавщині через АЧС може не стати унікальної породи свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На території одного із підприємств Полтавської області 6 серпня було зареєстровано загибель свиней. Про це повідомила ГУ Держпродспоживслужби у Полтавській області, передає УНН.
Зокрема, загибель свиней виявили на території племгосподарства ДП ДГ імені "Декабристів" Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН (с.Декабристи Миргородського району)
Фахівці дослідили матеріали і з’ясували, що причиною стала африканська чума свиней.
Також повідомляється, що 7 серпня Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Миргородській РДА встановила в господарстві карантин і розробила та затвердила план заходів із локалізації та ліквідації захворювання, а також визначила зони "захисту" та "нагляду".
На сьогодні у господарстві та прилеглій території проводяться заходи з локалізації, ліквідації епізоотичного вогнища захворювання та недопущення його розповсюдження на інші території. Ситуацію контролює ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області.
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Зазначимо, що на території ДП ДГ імені "Декабристів" розводять та вирощують миргородську чорно-рябу породу свиней — єдину на усю країну. Про це свідчить інформація з офіційного сайту підприємства. Зокрема повідомляється, що там зосереджено 100% генетичного потенціалу породи, який відноситься до 6 ліній кнурів та 12 родин свиноматок.
Нагадаємо, в Україні, вірус АЧС неконтрольовано поширюється вже п'ятий рік поспіль. За цей час збитки фермерів (через ліквідацію зараженого поголів'я) сягнули вже понад 170 млн грн.
На тлі епідемії ціни на свинину і сало в Україні зростають рекордними темпами. За рік свинина додала в ціні близько 40%, а сало - більше 70%.
На думку політика Сергія Тригубенка, боротися з АЧС нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби, відсутність профільного міністра (агрополітики) і відсутність компетентних кадрів.