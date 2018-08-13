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На Полтавщине из-за АЧС может не стать уникальной породы свиней

Киев • УНН

 • 13625 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. На территории одного из предприятий Полтавской области 6 августа было зарегистрировано гибель свиней. Об этом сообщила ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области, передает УНН.

На Полтавщине из-за АЧС может не стать уникальной породы свиней

В частности, гибель свиней обнаружили на территории племгосподарства ГП ОХ имени "Декабристов" Института свиноводства и агропромышленного производства НААН (с.Декабристы Миргородского района)

Специалисты исследовали материалы и выяснили, что причиной стала африканская чума свиней.

Также сообщается, что 7 августа Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Миргородской РГА установила в хозяйстве карантин и разработала и утвердила план мероприятий по локализации и ликвидации заболевания, а также определила зоны "защиты" и "надзора".

На сегодня в хозяйстве и прилегающей территории проводятся мероприятия по локализации, ликвидации эпизоотического очага заболевания и недопущению его распространения на другие территории. Ситуацию контролирует ГУ Госпродпотребслужбы в Полтавской области.

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Отметим, что на территории ГП ОХ имени "Декабристов" разводят и выращивают миргородскую черно-пеструю породу свиней - единственную на всю страну. Об этом свидетельствует информация с официального сайта предприятия. В частности сообщается, что там сосредоточено 100% генетического потенциала породы, который относится к 6 линий хряков и 12 семей свиноматок.

Напомним, в Украине, вирус АЧС неконтролируемо распространяется уже пятый год подряд. За это время убытки фермеров (из-за ликвидации зараженного поголовья) достигли уже более 170 млн грн.

На фоне эпидемии цены на свинину и сало в Украине растут рекордными темпами. За год свинина прибавила в цене около 40%, а сало - более 70%.

По мнению политика Сергея Тригубенко, бороться с АЧС нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы, отсутствие профильного министра (агрополитики) и отсутствие компетентных кадров.

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