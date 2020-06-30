На погоджувальній раді парламенту вимагали ІФА-тестування на COVID-19 для вчителів

На погоджувальній раді парламенту вимагали ІФА-тестування на COVID-19 для вчителів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні, 30 червня, на погоджувальній раді парламенту заступник голови ВРУ, народний депутат від "Батьківщини" Олена Кондратюк наголосила на важливості ІФА-тестування на COVID-19 для вчителів, які беруть участь у ЗНО, передає УНН.
Вона нагадала, що сьогодні в Україні проходить ЗНО із української мови та літератури. На нього зареєструвалося 370 тисяч дітей.
"Під час проведення минулого ЗНО з математики ми побачили, наскільки є важливим проведення ІФА-тестів для вчителів та інструкторів. Оскільки безпека дітей та вчителів є надзвичайно важливою. Тому я б просила, щоб на це теж звернули увагу", - сказала Кондратюк.
Нагадаємо, прикордонники проходять ІФА-тестування, яке виявило вже 103 випадки COVID-19.
Як писав УНН, в Україні анонсували масове ІФА-тестування населення, адже, за оцінками головного санітарного лікаря, в країні може бути понад 130 тис. інфікованих коронавірусом.