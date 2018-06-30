На півдні України на вихідних утримається надзвичайна пожежонебезпека

"29 червня - 2 липня в більшості районів Херсонської, Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, Кіровоградської областей - переважно надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - повідомили синоптики.

Додамо, як наголошуються рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Так, за даними рятувальників, причиною масштабних загорянь у лісах, на торфовищах та на сміттєзвалищах зазвичай є наслідок людської легковажності.

Нагадаємо, на Херсонщині загорілося 170 га пшеничного поля.