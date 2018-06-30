На юге Украины на выходных сохранится чрезвычайная пожароопасность
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В южных областях Украины по 2 июля включительно сохранится высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"29 июня - 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областей - преимущественно чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - сообщили синоптики.
Добавим, как отмечаются спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Так, по данным спасателей, причиной масштабных возгораний в лесах, на торфяниках и на свалках обычно является следствие человеческой легкомысленности.
Напомним, в Херсонской области загорелось 170 га пшеничного поля.