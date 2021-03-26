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На підставі великої кількості тестувань на COVID-19 можна ухвалювати правильні рішення – епідеміолог

Київ • УНН

 • 10496 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Мета тестування на COVID-19 полягає не лише в підтвердження хвороби у людини з симптомами. Широке діагностування допомагає визначити, наскільки вірус поширився серед різних груп і всього населення. Лише на основі таких даних можна ухвалювати правильні управлінські рішення з протиепідеміологічної боротьби. Про це УНН розповіла лікар-епідеміолог Людмила Мухарська.

Цитата:

"Мета лабораторних досліджень є різна. Те, що в нас проводиться, — це тестування людей, які звернулися за медичною допомогою, для того, щоб підтвердити, чи є в них збудник вірусу. Але є ще інша мета тестування: з метою моніторингу і скринінгу серед так званих здорових контингентів для того, щоб побачити, наскільки в нас існує реальне поширення вірусу серед певних груп населення або навіть всього населення", - пояснює лікар.

Деталі

Епідеміолог впевнена, що саме за рахунок збільшення об’ємів тестування та скринінгу навіть людей без симптомів, можна отримувати неоціненну інформацію для ухвалення правильних і ефективних управлінських рішень.

"На мій погляд, як лікаря – епідеміолога, звичайно, потрібно збільшувати кількість тестувань. На підставі цих досліджень завжди формуються і правильні управлінські рішення. Якщо ми бачимо, що серед певної когорти людей захворюваність значна, то саме на цю групу людей потрібно направляти свої зусилля та покращувати засоби захисту", - пояснила Мухарська.

Для скринінгів і масових тестувань, особливо в умовах погіршення епідеміологічної ситуації, за словами лікаря, варто застосовувати антигенне тестування, яке швидко дає результат і допомагає відокремити хворих від здорових людей.

 

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