На підприємстві прокоментували ситуацію з питною водою у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Комунальне підприємство Дніпропетровської облради "Аульський водовід" працює у штатному режимі, однак запасів хлору вистачить до 20 липня. Про це у відповідь на запит УНН повідомили на підприємстві.
"На даний час КП ДОР "Аульський водовід" працює у штатному режимі. Підприємство подає питну воду згідно з Державним СанПіном в міста Дніпро, Кам'янське, Верхньодніпровськ та прилеглі населені пункти в повному обсязі. Запасів хлору на підприємстві вистачить до 20 липня", - йдеться в повідомленні.
Як зазначено, ТОВ "АХПС", яке є постачальником рідкого хлору, надало гарантії, що зробить поставку контейнерів із хлором на підприємство 20 липня. При цьому, уточнюється, що інших джерел постачання рідкого хлору підприємство не має.
Нагадаємо, комунальне підприємство Дніпропетровської облради "Аульський водовід" попередило, що 17 липня жителі Дніпра та ще низки міст можуть залишитись без питної води. Причина - відсутність поставок рідкого хлору від ТОВ "Аульська хлоропереливна станція".
Однак мер Дніпра зазначив, що міський водоканал домовився про постачання хлору, який передадуть хлоропереливній станції, яка належить облраді.