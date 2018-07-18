На предприятии прокомментировали ситуацию с питьевой водой в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Коммунальное предприятие Днепропетровского облсовета "Аульский водовод" работает в штатном режиме, однако запасов хлора хватит до 20 июля. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили на предприятии.
"В настоящее время КП ДОС "Аульский водовод" работает в штатном режиме. Предприятие подает питьевую воду в соответствии с Государственным СанПИН в города Днепр, Каменское, Верхнеднепровск и прилегающие населенные пункты в полном объеме. Запасов хлора на предприятии хватит до 20 июля", - говорится в сообщении.
Как отмечено, ООО "АХПС", которое является поставщиком жидкого хлора, предоставило гарантии, что сделает поставку контейнеров с хлором на предприятие 20 июля. При этом, уточняется, что других источников жидкого хлора предприятие не имеет.
Напомним, коммунальное предприятие Днепропетровского облсовета "Аульский водовод" предупредило, что 17 июля жители Днепра и еще ряда городов могут остаться без питьевой воды. Причина - отсутствие поставок жидкого хлора от ООО "Аульская хлоропереливная станция".
Однако мэр Днепра отметил, что городской водоканал договорился о поставках хлора, который передадут хлоропереливной станции, принадлежащей облсовету.