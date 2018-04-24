На окупованій Луганщині відновлено мобільний зв'язок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На тимчасово окупованій частині території Луганської області відновлено мобільний зв'язок. Про це в twitter повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, передає УНН.
“За оперативною інформацією мобільний зв’язок на тимчасово окупованій частині території Луганської області відновлено”, — йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, на окупованій території Луганської області зник мобільний зв’язок Vodafone через пошкодження ліній.
Нагадаємо, 24 лютого оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна заявив про відновлення зв’язку на окупованій території Луганської області.