В оккупированной Луганской области восстановлена мобильная связь
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. На временно оккупированной части территории Луганской области восстановлена мобильная связь. Об этом в twitter сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, передает УНН.
"По оперативной информации мобильную связь на временно оккупированной части территории Луганской области восстановили", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, на оккупированной территории Луганской области исчезла мобильная связь Vodafone из-за повреждения линий.
Напомним, 24 февраля оператор мобильной связи Vodafone Украины заявил о восстановлении связи на оккупированной территории Луганской области.