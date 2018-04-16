На Одещині знайшли тіло чоловіка, який пішов на рибалку та зник
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Тіло зниклого у кінці березня рибалки знайшли у рибацьких сітях в Одеській області. Про це повідомили у прес-службі ДСНС, передає УНН.
"16 квітня о 7:20 до Служби порятунку Білгород-Дністровського району надійшло повідомлення про те, що у рибацьких сітях місцеві рибалки виявили тіло потонулого чоловіка. Загиблого було виявлено на відстані орієнтовно 500 м від берега, поблизу фортеці", - йдеться в повідомленні.
Тіло чоловіка вилучили на берег. Родичі опізнали зниклого 64-річного чоловіка.
"Ним виявився місцевий мешканець, який 29 березня близько 21:00 вийшов рибалити на човні у Дністровський лиман, що в районі міста Білгород-Дністровський, та не повернувся", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, 29 березня чоловік пішов рибалити на човні у Дністровський лиман в районі м. Білгород-Дністровський і зник.