На Одещині за добу виявили 350 хворих на коронавірус: 18 пацієнтів померли
Київ • УНН
ОДЕСА. 18 січня. УНН. 350 випадків коронавірусної інфекції зафіксовано за минулу добу в Одеській області, 18 осіб померли від наслідків пандемії, передаєУННз посиланням на дані Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА.
Всього з початку пандемії вірус знайшли у 244 751 жителя регіону. 5658 осіб померли, 230 924 - одужали, в тому числі 533 за минулу добу.
Зазначимо, що на початку січня добова захворюваність коронавірусом в регіоні становила менше 100 осіб. У грудні максимальна добова захворюваність в регіоні досягала рівня 862 випадків. У листопаді добова захворюваність в області трималася на рівні в півтори тисячі.
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