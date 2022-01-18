На Одещині за добу виявили 350 хворих на коронавірус: 18 пацієнтів померли

Всього з початку пандемії вірус знайшли у 244 751 жителя регіону. 5658 осіб померли, 230 924 - одужали, в тому числі 533 за минулу добу.

Зазначимо, що на початку січня добова захворюваність коронавірусом в регіоні становила менше 100 осіб. У грудні максимальна добова захворюваність в регіоні досягала рівня 862 випадків. У листопаді добова захворюваність в області трималася на рівні в півтори тисячі.

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