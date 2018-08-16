На Одещині в полі знайшли 162 мінометні міни часів Другої світової війни
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Біляївському районі Одеської області піротехніки вилучили та знищили 162 мінометні міни часів Другої світової війни. Про це повідомили у прес-службі ДСНС в області, передає УНН.
"14 серпня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у с. Великий Дальник Біляївського району під час проведення земельних робіт у полі виявлено скупчення предметів, схожих на мінометні міни. Небезпечна територія була негайно обстежена фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Одеській області та виявлено 162 мінометні міни калібру 50 мм", - йдеться в повідомленні.
Піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення знищили вибухонебезпечні предмети у спеціально відведеному місці.
Нагадаємо, у Києві виявили близько 80 артилерійських снарядів часів Другої світової війни.