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В Одесской области в поле нашли 162 минометные мины времен Второй мировой войны

Киев • УНН

 • 20048 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 16 августа. УНН. В Беляевском районе Одесской области пиротехники изъяли и уничтожили 162 минометные мины времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в области, передает УНН.

В Одесской области в поле нашли 162 минометные мины времен Второй мировой войны

"14 августа в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в с. Великий Дальник Беляевского района во время проведения земельных работ в поле обнаружено скопление предметов, похожих на минометные мины. Опасная территория была немедленно обследована специалистами группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и выявлены 162 минометные мины калибра 50 мм", - говорится в сообщении.

Пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожили взрывоопасные предметы в специально отведенном месте.

Напомним, в Киеве обнаружили около 80 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

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