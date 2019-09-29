На Одещині у жовтні поведуть ракетні стрільби: частину Чорного моря закриють

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 10631 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 18260 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 54829 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 45346 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 44850 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 257394 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 168604 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139891 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140992 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152933 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
3м/с
36%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 53766 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 35900 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 52922 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 50118 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 21445 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 54829 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 257394 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 207822 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 324396 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 343125 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 7962 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 52937 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 35916 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 67417 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 49559 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

На Одещині у жовтні поведуть ракетні стрільби: частину Чорного моря закриють

Київ • УНН

 • 11357 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Наступного тижня, 3 та 4 жовтня 2019 року, на Одещині відбудуться ракетні стрільби та буде обмежений доступ до мисів “Калфа”, “Льодники” та 1-10 км морської коси від н.п. Лебедівка на узбережжі Чорного моря. Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на сповіщення A3345/19 NOTAM (Notice to Airmen), передає УНН.

На Одещині у жовтні поведуть ракетні стрільби: частину Чорного моря закриють

Видання відзначає, цей район на Одещині вже традиційний, саме тут відбувалися ракетні стрільби з комплексів “Вільха” та “Нептун” на попередніх етапах випробування.

Перед цим стрільби відбувались наприкінці серпня, тоді зокрема були відпрацьовані стрільби з модернізованого ракетного комплексу “Вільха-М” зі збільшеною дальністю польоту ракети.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одеській області проведуть випробування двох ракетних систем

Тоді заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос після завершення випробувань зауважив, що РНБО ухвалила ряд рішень щодо забезпечення якнайшвидшого прийняття на озброєння та постачання нових ракет для реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, що під час минулих пусків на Державному випробувальному полігоні “Алібей”, що на півдні Одеської області, було видано відповідне сповіщення NOTAM (Notice to Airmen) про майбутні ракетні стрільби. За декілька діб після того, Росія перекрила прилеглий до цього район для проведення своїх стрільб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.28
Bitcoin
$82,124.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.54
Золото
$3,231.30
Ethereum
$1,558.08