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В Одесской области в октябре поведут ракетные стрельбы: часть Черного моря закроют

Киев • УНН

 • 11357 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. На следующей неделе, 3 и 4 октября 2019 года, в Одесской области состоятся ракетные стрельбы и будет ограничен доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 км морской косы от н.п. Лебедевка на побережье Черного моря. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал со ссылкой на оповещение A3345/19 NOTAM (Notice to Airmen), передает УНН.

В Одесской области в октябре поведут ракетные стрельбы: часть Черного моря закроют

Издание отмечает, этот район в Одесской области уже традиционный, именно здесь происходили ракетные стрельбы из комплексов "Ольха" и "Нептун" на предыдущих этапах испытания.

Перед этим стрельбы проходили в конце августа, тогда в частности были отработаны стрельбы из модернизированного ракетного комплекса "Ольха-М" с увеличенной дальностью полета ракеты.

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Тогда заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос после завершения испытаний заметил, что СНБО принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

Напомним, что во время прошлых пусков в Государственном испытательном полигоне "Алиби" на юге Одесской области, было выдано уведомление NOTAM (Notice to Airmen) о предстоящих ракетных стрельбах. За несколько суток после того, Россия перекрыла прилегающий к этому район для проведения своих стрельб.

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