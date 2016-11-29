На Одещині розпочали перевірку причетності співслужбовців до смерті солдата

Так, 28 листопада 2016 військовою прокуратурою Одеського гарнізону розпочато кримінальне провадження за фактом отримання тяжких тілесних ушкоджень військовослужбовцем однієї з військових частин на Одещині, що призвели до смерті потерпілого.

Наразі тривають невідкладні слідчі розшукові дії, допитуються свідки, перевіряється причетність співслужбовців та командування частини до скоєння злочину.

Зазначене кримінальне провадження попередньо кваліфіковано за ч. 4 ст. 426-1 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Наразі вирішується питання про передачу кримінального провадження, відкритого 26.11.2016 Національною поліцією за ч. 1 ст. 115 КК України за фактом умисного вбивства військовій прокуратурі Одеського гарнізону для подальшого об’єднання вказаних кримінальних проваджень та здійснення у них досудового розслідування.