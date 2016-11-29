В Одесской области начали проверку причастности сослуживцев к смерти солдата

Так, 28 ноября 2016 года военной прокуратурой Одесского гарнизона начато уголовное производство по факту получения тяжких телесных повреждений военнослужащим одной из воинских частей в Одесской области, которые привели к смерти потерпевшего.

Сейчас продолжаются неотложные следственные розыскные действия, допрашиваются свидетели, проверяется причастность сослуживцев и командования части к совершению преступления.

Указанное уголовное производство предварительно квалифицировано по ч. 4 ст. 426-1 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Сейчас решается вопрос о передаче уголовного производства, открытого 26.11.2016 Национальной полицией по ч. 1 ст. 115 УК Украины, по факту умышленного убийства в военной прокуратуре Одесского гарнизона для дальнейшего объединения указанных уголовных производств и осуществление в них досудебного расследования.