На Одещині патрульний автомобіль на смерть збив пішохода
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 21 серпня. УНН. Вночі 19 серпня на автодорозі М-05 "Київ-Одеса" сталася дорожньо-транспортна аварія за участі патрульного автомобіля. Про це УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області.
За попередньою інформацією, водій службового автомобіля поліції Mitsubishi під час руху скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину зліва направо, раптово перестрибнувши через бетонну бар'єрну огорожу, перебігав дорогу в невстановленому місці.
"Внаслідок пригоди пішохід від отриманих травм загинув. Матеріали ДТП оформлені слідчим",- йдеться у повідомленні.
Обставини події будуть встановлюватися в ході слідства.
Нагадаємо, у Сумах внаслідок зіткнення поліцейського автомобіля, яке їхало за викликом, з іномаркою отримали тілесні ушкодження четверо перехожих та жінка-поліцейський.