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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Одесской области патрульный автомобиль насмерть сбил пешехода

Киев • УНН

 • 11821 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 21 августа. УНН. Ночью 19 августа на автодороге М-05 "Киев-Одесса" произошла дорожно-транспортное авария с участием патрульного автомобиля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

В Одесской области патрульный автомобиль насмерть сбил пешехода

По предварительной информации, водитель служебного автомобиля полиции Mitsubishi во время движения совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть слева направо, внезапно перепрыгнув через бетоннное барьерное ограждение, перебегал дорогу в неустановленном месте.

"В результате происшествия пешеход от полученных травм погиб. Материалы ДТП оформлены следователем", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия будут устанавливаться в ходе следствия.

Напомним, в Сумах в результате столкновения полицейского автомобиля, который ехал по вызову, с иномаркой получили телесные повреждения четверо прохожих и женщина-полицейский.

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