На Одещині митник за хабарі пропускав до України авто на іноземних номерах
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 червня. УНН. Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на систематичних хабарах керівника одного зі структурних підрозділів Одеської митниці. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від громадян України за безперешкодний пропуск на територію нашої держави автомобілів з іноземною реєстрацією. Вартість "проїзду" одного такого авто становила 50 доларів.
"Співробітники СБ України затримали зловмисника у кав'ярні поблизу митного посту під час отримання чергового "траншу" у розмірі 650 доларів США за пропуск тринадцяти автомашин на "єврономерах", – йдеться у повідомленні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику повідомлення про підозру в скоєнні злочину. Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до корупційної схеми.
Нагадаємо, прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно працівника Київської митниці за вчинення корупційного правопорушення.