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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 21167 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102124 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 117543 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137962 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143697 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 181496 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156800 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143028 просмотра

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В Одесской области таможенник за взятки пропускал в Украину авто на иностранных номерах

В Одесской области таможенник за взятки пропускал в Украину авто на иностранных номерах

Киев  •  УНН

 • 11170 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 26 июня. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили в систематических взятках руководителя одного из структурных подразделений Одесской таможни. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН

Правоохранители установили, что чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от граждан Украины за беспрепятственный пропуск на территорию нашего государства автомобилей с иностранной регистрацией. Стоимость "проезда" одного такого авто составляла 50 долларов.

"Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в кафе вблизи таможенного поста при получении очередного "транша" в размере 650 долларов США за пропуск тринадцати автомашин на "еврономерах", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к коррупционной схеме.

Напомним, прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении работника Киевской таможни за совершение коррупционного правонарушения.

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