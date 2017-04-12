На наступному засіданні податковий комітет розгляне пропозицію про зменшення алкогольних акцизів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Нардеп Микола Лаврик вніс на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики пропозицію про перегляд акцизів на алкоголь у сторону зменшення. Про це він повідомив у коментарі УНН.
“Я вносив на засіданні Комітету пропозицію про перегляд акцизів на алкогольні вироби в сторону їх зменшення. Але сьогодні засідання комітету не відбулося, воно перенесене.
Тому на першому ж засіданні це питання буде підняте. Результат буде залежати від голосування членів комітету, після того як розглянеться на комітеті — буде внесена пропозиція у ВР”, — сказав він.
Нагадаємо, вчора, 11 квітня, В.Гройсман відповідаючи на запитання кореспондента про те, чи планує уряд переглянути акцизи у бік їх зменшення через значну тінізацію ринку, сказав: “Ні, ми не плануємо жодних підвищень”.
Як повідомляв УНН, за словами нардепа Н.Южаніної, у ВРУ ще не знають, коли переглядатимуть акцизи на алкоголь.
Разом з тим, необґрунтовано завищені акцизи на горілчані вироби призводять до збільшення фальсифікованої продукції.