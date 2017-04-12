На следующем заседании налоговый комитет рассмотрит предложение об уменьшении алкогольных акцизов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Нардеп Николай Лаврик внес на рассмотрение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики предложение о пересмотре акцизов на алкоголь в сторону уменьшения. Об этом он сообщил в комментарии УНН.
“Я вносил на заседании Комитета предложение о пересмотре акцизов на алкогольные изделия в сторону их уменьшения. Но сегодня заседание комитета не состоялось, оно перенесено.
Поэтому на первом же заседании этот вопрос будет поднят. Результат будет зависеть от голосования членов комитета, после того как рассмотрится на комитете — будет внесено предложение в ВР”, — сказал он.
Напомним, вчера, 11 апреля, В.Гройсман, отвечая на вопрос корреспондента о том, планирует ли правительство пересмотреть акцизы в сторону их уменьшения из-за значительной тенизации рынка, сказал: “Нет, мы не планируем никаких повышений”.
Как сообщал УНН, по словам нардепа Н.Южаниной, в ВРУ еще не знают, когда будут пересматривать акцизы на алкоголь.
Вместе с тем, необоснованно завышенные акцизы на водочные изделия приводят к увеличению фальсифицированной продукции.