На Миколаївщині 41 дитина хвора на гепатит
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На Миколаївщині понад 4,6 тисяч місцевих жителів перебуває на обліку з діагнозом: гепатит В або С. Про це УНН повідомили у Миколаївській ОДА.
Так, хронічним гепатитом В хворіє 1671 житель Миколаївської області, зокрема 12 дітей. Водночас хронічний гепатит С діагностовано у 2948 осіб, зокрема 29 дітей.
З початку року гепатитом В інфіковано 20 осіб, гепатитом С – 133.
Відзначимо, що гепатит В невиліковний, але для профілактики цієї інфекції є вакцина. Втім, в Україні вакцинація від гепатиту В дітей до року - на дуже низькому рівні. При гепатиті В призначають терапію, а саме препарати: Тенофовір або Ентекавір.
У той же час гепатит С лікується досить успішно і відносно швидко. Курс лікування в середньому триває 3 тижні. В Україні є офіційно зареєстровані препарати від гепатиту С. Це: Софосбувір, Софосбувір в комбінації з Ледіпасвіром і Софосбувір в комбінації з Даклатасвіром.
УНН нагадує про те, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатити В і С (тут https://gepatit.net.ua/). З такою соціальною ініціативою виступила компанія HETERO. На сайті можна знайти необхідну інформацію про вірусні гепатити В і С, а також адреси клінік (як приватних, так і державних), де можна пройти діагностику та лікування.