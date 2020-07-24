В Николаевской области 41 ребенок болен гепатитом
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Николаевской области более 4600 местных жителей находится на учете с диагнозом гепатит В или С. Об этом сообщили УНН в Николаевской ОГА.
Так, хроническим гепатитом В болеет 1671 житель Николаевской области, в том числе 12 детей. В то же время хронический гепатит С диагностирован у 2948 человек, в том числе 29 детей.
С начала года гепатитом В инфицировано 20 человек, гепатитом С - 133.
Отметим, что гепатит В неизлечим, но для профилактики этой инфекции есть вакцина. Впрочем, в Украине вакцинация от гепатита В детей до года - на очень низком уровне. При гепатите В назначают терапию, а именно препараты: Тенофовир или Энтекавир.
В то же время гепатит С лечится довольно успешно и относительно быстро. Курс лечения в среднем длится 3 недели. В Украине официально зарегистрированы препараты от гепатита С. Это: Софосбувир, Софосбувир в комбинации с Ледипасвиром и Софосбувир в комбинации с Даклатасвиром.
УНН напоминает о том, что в Украине появился специализированный сайт о гепатитах В и С (здесь https://gepatit.net.ua/). С такой социальной инициативой выступила компания HETERO. На сайте можно найти необходимую информацию о вирусных гепатитах В и С, а также адреса клиник (как частных, так и государственных), где можно пройти диагностику и лечение.