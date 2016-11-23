На маріупольському напрямку відбулося бойове зіткнення між силами АТО та бойовиками

“Як завжди, найнеспокійніше саме на цьому (маріупольському - ред.) напрямку. У Водяному вчора відбулося бойове зіткнення між силами АТО й окупантами. Бій тривав понад 3 години. Згодом, в цьому ж місці окупанти кілька разів вистрілили зі 122-мм гармат”, — повідомив він.

Крім того у зранку у Красногорівці бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових з установки “Партизан”. Також бойові дії вчора велися у Мар’їнці, Тарамчуку та Широкиному.

"Всього за минулу добу на маірупольському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, зокрема 9 — з важкого озброєння", - додав А.Лисенко.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО один український військовий загинув, троє зазнали поранень.