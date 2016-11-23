На маріупольському напрямку відбулося бойове зіткнення між силами АТО та бойовиками
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Минулої доби у Водяному між силами АТО та окупантами відбулося 3-годинне бойове зіткнення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Як завжди, найнеспокійніше саме на цьому (маріупольському - ред.) напрямку. У Водяному вчора відбулося бойове зіткнення між силами АТО й окупантами. Бій тривав понад 3 години. Згодом, в цьому ж місці окупанти кілька разів вистрілили зі 122-мм гармат”, — повідомив він.
Крім того у зранку у Красногорівці бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових з установки “Партизан”. Також бойові дії вчора велися у Мар’їнці, Тарамчуку та Широкиному.
"Всього за минулу добу на маірупольському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, зокрема 9 — з важкого озброєння", - додав А.Лисенко.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО один український військовий загинув, троє зазнали поранень.