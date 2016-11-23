На мариупольском направлении произошло боестолкновение между силами АТО и боевиками
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За прошедшие сутки в Водяном между силами АТО и оккупантами состоялось 3-часовое боестолкновение. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Как всегда, наиболее неспокойно именно на этом (мариупольском - ред.) направлении. В Водяном вчера произошло боестолкновение между силами АТО и оккупантами. Бой продолжался более 3 часов. Впоследствии, в этом же месте оккупанты несколько раз выстрелили из 122-мм орудий", - сообщил он.
Кроме того, в утром в Красногоровке боевики 5 раз обстреляли позиции украинских военных из установке "Партизан". Также боевые действия вчера велись в Марьинке, Тарамчуке и Широкино.
"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 16 вражеских обстрелов, в том числе 9 - из тяжелого вооружения", - добавил А.Лысенко.
Напомним, за минувшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный погиб, трое получили ранения.