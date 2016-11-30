На маріупольському напрямку бойовики 21 раз обстріляли українських бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Минулої доби бойовики на маріупольському напрямку 21 раз обстріляли позиції українських військових. Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 21 ворожий обстріл, 5 — із застосуванням важкого озброєння”, — зазначив він.
Як повідомляє речник, обстріли з боку противника тривають у Мар’їнському районі та біля Азовського моря. Однак найбільше стріляли у Широкиному.
По позиціях українських бійців випущено 37 мінометних мін та 5 танкових снарядів.
Речник також розповів, що продовжують активно стріляти ворожі снайпери.
Як повідомляв УНН, за минулу добу внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.