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На маріупольському напрямку бойовики 21 раз обстріляли українських бійців

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Минулої доби бойовики на маріупольському напрямку 21 раз обстріляли позиції українських військових. Про це під час брифінгу розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

На маріупольському напрямку бойовики 21 раз обстріляли українських бійців

“Минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 21 ворожий обстріл, 5 — із застосуванням важкого озброєння”, — зазначив він.

Як повідомляє речник, обстріли з боку противника тривають у Мар’їнському районі та біля Азовського моря. Однак найбільше стріляли у Широкиному.

По позиціях українських бійців випущено 37 мінометних мін та 5 танкових снарядів.

Речник також розповів, що продовжують активно стріляти ворожі снайпери.

Як повідомляв УНН, за минулу добу внаслідок бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.

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