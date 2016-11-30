На мариупольском направлении боевики 21 раз обстреляли украинских бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За прошедшие сутки боевики на мариупольском направлении 21 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки на мариупольском направлении зафиксирован 21 вражеский обстрел, 5 - с применением тяжелого вооружения", - отметил он.
Как сообщает спикер, обстрелы со стороны противника продолжаются в Марьинском районе и возле Азовского моря. Однако больше всего стреляли в Широкино.
По позициям украинских бойцов выпущено 37 минометных мин и 5 танковых снарядов.
Спикер также рассказал, что продолжают активно стрелять вражеские снайперы.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.