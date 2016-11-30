На мариупольском направлении боевики 21 раз обстреляли украинских бойцов

"За прошедшие сутки на мариупольском направлении зафиксирован 21 вражеский обстрел, 5 - с применением тяжелого вооружения", - отметил он.

Как сообщает спикер, обстрелы со стороны противника продолжаются в Марьинском районе и возле Азовского моря. Однако больше всего стреляли в Широкино.

По позициям украинских бойцов выпущено 37 минометных мин и 5 танковых снарядов.

Спикер также рассказал, что продолжают активно стрелять вражеские снайперы.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.