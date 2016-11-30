На Львівщині СБУ запобігла вивезенню культурних цінностей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. На Львівщині співробітники Служби безпеки України запобігли вивезенню за кордон культурних цінностей - старовинних ікон та металеві прикраси. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Під час проходження огляду на митному пункті “Рава-Руська — Хребенне” правоохоронці затримали 50-річного жителя Хмельниччини, який намагався незаконно вивезти дев’ять старовинних ікон та двадцять чотири металеві прикраси.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.
Наразі іконописні твори та прикраси передано на експертизу для встановлення їх історичної та культурної цінності.
Слідчі дії тривають.