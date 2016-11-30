На Львівщині СБУ запобігла вивезенню культурних цінностей

Під час проходження огляду на митному пункті “Рава-Руська — Хребенне” правоохоронці затримали 50-річного жителя Хмельниччини, який намагався незаконно вивезти дев’ять старовинних ікон та двадцять чотири металеві прикраси.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Наразі іконописні твори та прикраси передано на експертизу для встановлення їх історичної та культурної цінності.

Слідчі дії тривають.