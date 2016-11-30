Во Львовской области СБУ предотвратила вывоз культурных ценностей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили вывоз за границу культурных ценностей - старинных икон и металлических украшений. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Во время прохождения осмотра на таможенном пункте "Рава-Русская - Хребенне" правоохранители задержали 50-летнего жителя Хмельницкой области, который пытался незаконно вывезти девять старинных икон и двадцать четыре металлических украшения.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.
Иконописные произведения и украшения переданы на экспертизу для установления их исторической и культурной ценности.
Следственные действия продолжаются.