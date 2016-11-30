Во Львовской области СБУ предотвратила вывоз культурных ценностей

Во время прохождения осмотра на таможенном пункте "Рава-Русская - Хребенне" правоохранители задержали 50-летнего жителя Хмельницкой области, который пытался незаконно вывезти девять старинных икон и двадцать четыре металлических украшения.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Иконописные произведения и украшения переданы на экспертизу для установления их исторической и культурной ценности.

Следственные действия продолжаются.