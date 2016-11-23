На луганському напрямку бойовики випустили 26 мін – штаб

“Вчора бойові дії велися тільки в Попаснянському районі, і тільки між 15 та 19 годиною. Останній ворожий обстріл був мінометним — протягом 5 хвилин по наших позиціях було випущено одразу 26 мін, причому різних калібрів. Таким чином, противник, як і раніше, продовжує тримати важке озброєння на передовій.Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 4 ворожих обстріли”, — повідомив А.Лисенко.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий.