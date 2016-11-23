На луганському напрямку бойовики випустили 26 мін – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. За минулу добу на луганському напрямку бойовики чотири рази обстріляли позиції українських військових, при цьому було випущено 26 мін. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Вчора бойові дії велися тільки в Попаснянському районі, і тільки між 15 та 19 годиною. Останній ворожий обстріл був мінометним — протягом 5 хвилин по наших позиціях було випущено одразу 26 мін, причому різних калібрів. Таким чином, противник, як і раніше, продовжує тримати важке озброєння на передовій.Всього за минулу добу на Луганському напрямку відбулося 4 ворожих обстріли”, — повідомив А.Лисенко.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий.