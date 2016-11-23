На луганском направлении боевики выпустили 26 мин - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. За прошедшие сутки на луганском направлении боевики четыре раза обстреляли позиции украинских военных, при этом было выпущено 26 мин. Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Вчера боевые действия велись только в Попаснянском районе, и только между 15 и 19 часами. Последний вражеский обстрел был минометным - в течение 5 минут по нашим позициям было выпущено сразу 26 мин, причем разных калибров. Таким образом, противник, как и раньше, продолжает держать тяжелое вооружение на передовой. Всего за прошедшие сутки на луганском направлении произошло 4 вражеских обстрела", - сообщил А.Лысенко.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный.