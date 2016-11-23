На луганском направлении боевики выпустили 26 мин - штаб

"Вчера боевые действия велись только в Попаснянском районе, и только между 15 и 19 часами. Последний вражеский обстрел был минометным - в течение 5 минут по нашим позициям было выпущено сразу 26 мин, причем разных калибров. Таким образом, противник, как и раньше, продолжает держать тяжелое вооружение на передовой. Всего за прошедшие сутки на луганском направлении произошло 4 вражеских обстрела", - сообщил А.Лысенко.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военный.