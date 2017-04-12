На Луганщині запустили мобільні сервісні центри МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Луганській області громадяни вперше отримали отримали послуги від мобільних сервісних центрів міністерства внутрішніх справ України. Про це йдеться на сторінці у Facebook Головного сервісного центру МВС, передає УНН.
“Перші громадяни у Луганській області отримали послуги від мобільних сервісних центрів МВС України! Вітаємо з запуском!”, — йдеться в повідомленні.
Графік курсування по області розміщений на сайті Головного сервісного центру МВС України.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки на Луганщину взяв участь в урочистому відкритті обласного фізкультурного центру “Олімп”, де тренуються українські олімпійці та паралімпійці.