На Луганщині запустили мобільні сервісні центри МВС

“Перші громадяни у Луганській області отримали послуги від мобільних сервісних центрів МВС України! Вітаємо з запуском!”, — йдеться в повідомленні.

Графік курсування по області розміщений на сайті Головного сервісного центру МВС України.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки на Луганщину взяв участь в урочистому відкритті обласного фізкультурного центру “Олімп”, де тренуються українські олімпійці та паралімпійці.