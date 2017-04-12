В Лугансокй области запустили мобильные сервисные центры МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Луганской области граждане впервые получили получили услуги от мобильных сервисных центров министерства внутренних дел Украины. Об этом говорится на странице в Facebook Главного сервисного центра МВД, передает УНН.
"Первые граждане в Луганской области получили услуги от мобильных сервисных центров МВД Украины! Поздравляем с запуском! ", - говорится в сообщении.
График курсирования по области размещен на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область принял участие в торжественном открытии областного физкультурного центра "Олимп", где тренируются украинские олимпийцы и паралимпийцы.