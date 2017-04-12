В Лугансокй области запустили мобильные сервисные центры МВД

"Первые граждане в Луганской области получили услуги от мобильных сервисных центров МВД Украины! Поздравляем с запуском! ", - говорится в сообщении.

График курсирования по области размещен на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область принял участие в торжественном открытии областного физкультурного центра "Олимп", где тренируются украинские олимпийцы и паралимпийцы.