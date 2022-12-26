На Луганщині шпиталі переповнені пораненими окупантами

Росіяни продовжують зазнавати значних втрат на Луганщині. Медичні заклади регіону, переобладнані ними у госпіталі, переповнені пораненими бойовиками.

«Так, до шпиталю в Старобільську за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога.

Не краща для противника ситуація і в Біловодську. Туди завезли більше сотні військових рф», - повідомили в обласній військовій адміністрації.

Цивільне місцеве населення звернутися до лікарні практично не має змоги.

Додамо

Про велику кількість поранених росіян повідомляли і у Генштабі ЗСУ. За їх інформацією критична ситуація не лише в Луганській, а й у Донецькій області, зокрема, у місті Горлівка через нестачу донорської крові, всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку.