На Луганщині п’ятеро військовослужбовців отримали поранення

Зокрема, з 82-мм мінометів, гранатометів різних типів, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї сім разів прицільно відкривався вогонь по укріпленнях наших захисників поблизу сіл Новозванівка та Новоолександрівка Попаснянського району. У результаті ворожого обстрілу двоє військовослужбовців зазнали поранень.

Водночас, бойовики п’ять разів прицільно застосовували гранатомети різних типів та стрілецьку зброю у напрямку сіл Лобачеве та Кримське Новоайдарського району. У результаті було поранено троє українських захисників та пошкоджений газопровід. Наразі ремонтна бригада відновила подачу блакитного палива споживачам.

А також, у напрямку позицій українських військовослужбовців поблизу смт Станиця Луганська терористи двічі використали гранатомети різних типів та стрілецьку зброю.