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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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В Луганской области пятеро военнослужащих получили ранения

Киев • УНН

 • 8584 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. За прошедшие сутки в Луганской области пятеро военнослужащих получили ранения. В общем за прошедшие сутки российско-террористические войска 12 раз осуществили обстрелы в направлении населенных пунктов вдоль всей линии разграничения. Об этом сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

В Луганской области пятеро военнослужащих получили ранения

В частности, из 82-мм минометов, гранатометов различных типов, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия семь раз прицельно открывался огонь по укреплениям наших защитников вблизи сел Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района. В результате вражеского обстрела двое военнослужащих получили ранения.

В то же время, боевики пять раз прицельно применяли гранатометы различных типов и стрелковое оружие в направлении сел Лобачево и Крымское Новоайдарского района. В результате были ранены трое украинских защитников и поврежден газопровод. Сейчас ремонтная бригада восстановила подачу голубого топлива потребителям.

А также, в направлении позиций украинских военнослужащих вблизи пгт Станица Луганская террористы дважды использовали гранатометы различных типов и стрелковое оружие.

 

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