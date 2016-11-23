На КПВВ "Золоте" пропуску з боку бойовиків наразі немає
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. На КПВВ "Золоте" на лінії розмежування у зоні АТО наразі відстуній пропуск осіб зі сторони бойовиків, на місці працюють представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це у коментарі УНН повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.
"Поки що немає інформації. Перших осіб ми оформили. Вони пішли на тимчасово непідконтрольну територію, назад повернулися, але немає пропуску з того боку. Зараз місія ОБСЄ там на місці з нами відслідковують ситуацію і чи буде здійснюватись пропуск чи ні, буде відомо трошки пізніше", - повідомив О.Слободян.
Нагадаємо, раніше О.Слободян зазначив, що рух транспорту на КПВВ “Золоте” спробують відновити 23 листопада, про що домовилися на мінських переговорах раніше.