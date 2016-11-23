На КПВВ "Золоте" пропуску з боку бойовиків наразі немає

"Поки що немає інформації. Перших осіб ми оформили. Вони пішли на тимчасово непідконтрольну територію, назад повернулися, але немає пропуску з того боку. Зараз місія ОБСЄ там на місці з нами відслідковують ситуацію і чи буде здійснюватись пропуск чи ні, буде відомо трошки пізніше", - повідомив О.Слободян.

Нагадаємо, раніше О.Слободян зазначив, що рух транспорту на КПВВ “Золоте” спробують відновити 23 листопада, про що домовилися на мінських переговорах раніше.