На КПВВ "Золотое" пропуска со стороны боевиков пока нет

"Пока нет информации. Первых лиц мы оформили. Они пошли на временно неподконтрольную территорию, назад вернулись, так как нет пропуска с той стороны. Сейчас миссия ОБСЕ там на с нами отслеживает ситуацию и будет осуществляться пропуск или нет, будет известно чуть позже ", - сообщил О.Слободян.