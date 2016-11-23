На КПВВ "Золотое" пропуска со стороны боевиков пока нет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. На КПВВ "Золотое" на линии разграничения в зоне АТО пока отсутствует пропуск лиц с стороны боевиков, на месте работают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом в комментарии УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.
"Пока нет информации. Первых лиц мы оформили. Они пошли на временно неподконтрольную территорию, назад вернулись, так как нет пропуска с той стороны. Сейчас миссия ОБСЕ там на с нами отслеживает ситуацию и будет осуществляться пропуск или нет, будет известно чуть позже ", - сообщил О.Слободян.