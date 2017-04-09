На КПВВ "Мар'їнка" прикордонники виявили близько 250 грамів наркотичної речовини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Сьогодні в контрольному пункті в’їзду-виїзду “Мар’їнка” під час оформлення громадянки України прикордонники виявили близько 250 грамів наркотичної речовини, передає УНН з посиланням на прес-сужбу Державної прикордонної служби України.
“Сьогодні в контрольному пункті в’їзду-виїзду „Мар’їнка“ під час оформлення громадянки України, яка пішки прямувала на тимчасово неконтрольовану територію, відбулось спрацювання службового собаки. Дану громадянку було запрошено на поглиблений догляд з залученням представника фіскальної служби. В ході додаткової перевірки під одягом вказаної громадянки в пляшці з-під молочних продуктів було виявлено речовину сіро-зеленого кольору загальною вагою 200 грамів”, — йдеться в повідомленні.
Згодом на цьому ж контрольному пункті в’їзду-виїзду за допомогою службового собаки у громадянина України, що також прямував на автомобілі до неконтрольованої території прикордонниками разом з працівниками фіскальної служби під одягом чоловіка було виявлено речовину сіро-зеленого кольору вагою 50 грамів.
“Порушників та виявлену речовину передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення”, — зазначено в повідомленні.